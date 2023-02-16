الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسبحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس , اختتم برنامج تدريب وتأهيل المدربين من منسوبي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لذي استضافته أكاديمية الـتأمينات بمقر المؤسسة الرئيس بمدينة الرياض خلال الفترة 12 - 16 فبراير الحالي .ويهدف البرنامج إلى تأهيل مدربين متخصصين من منسوبي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بهدف الاستفادة من خبراتهم في عملية تدريب منسوبي الأجهزة في المواضيع المشتركة وإعداد حقائب تدريبية في مواضيع ومجالات الحماية التأمينية .واختتم البرنامج بلقاء ختامي استهل بكلمة لمعالي محافظ المؤسسة عبّر فيها عن سعادته باستضافة الكوادر الخليجية المختصة من مختلف أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، حيث بين معاليه أن هذا البرنامج يعتبر أحد ثمرات ونتائج الاجتماع الحادي والعشرون لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي شرفت باستضافته المؤسسة مؤخراً في مدينة الرياض.وأكد النحاس خلال كلمته على أهمية تدريب وتأهيل المدربين في مواضيع الحماية التأمينية لما يمثله هذا الموضوع من أهمية استراتيجية، فمع وجود مدربين مؤهلين في هذا المجال سنتمكن من إيصال الرسالة السامية لأنظمة الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما قدم معاليه في ختام كلمته شكره وتقدير للأشقاء الضيوف على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في هذا البرنامج .وفي ختام اللقاء كرم معالي محافظ التأمينات الاجتماعية المشاركين في البرنامج والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .يشار إلى أن مبادرة تأهيل المدربين هي إحدى مبادرات العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الأجهزة لتعزيز الوعي التأميني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .// انتهى //18:09ت م0157