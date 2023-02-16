أبها 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم أعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي، أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي التي تنفذه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وإحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) في منطقة عسير بدعم ومتابعة من سمو أمير المنطقة .وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، بأن هذا المشروع الهام يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين عبر توفر البيانات الجيولوجية عالية الجودة للدرع العربي والموثوق بها والتي تغذي وتثري المحتوى لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لدعم الاستكشاف المعدني وجذب الاستثمارات في قطاع التعدين الذي سوف يسهم بإذن الله في تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة تحقيقا لرؤية السعودية 2030.وأضاف أنه بالتزامن مع هذا العمل الوطني، دعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعقد ورشة عمل للتعريف بالمشروع وبالتنسيق مع إمارة منطقة عسير وبإشراف من أمير المنطقة الذي وجه بعقدها مع قيادات المحافظات ورؤساء المراكز ومنسوبي الإمارة والمسؤولين في منطقة عسير لاستعراض أهداف وأهمية ومدة وأعمال المشروع.وقال " إن هذا اللقاء التعريفي بالمسؤولين هي خطوة متزامنة ومهمة لإيصال رسائل إعلامية تعريفية توعوية مشتركة لجميع الشرائح المجتمعية في منطقة عسير عن طبيعة المشروع الذي يسعى للحصول على بيانات جيوفيزيائية عن طريق أجهزة ومستشعرات بواسطة طائرات متخصصة وأن دعم وتعاون مجتمع منطقة عسير بجميع محافظاتها أساسي لإنجاح هذه المهمة الوطنية" .من جانبه أوضح مالك مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الدكتور وديع قشقري، أن هذا المشروع يعد ثالث محطة للمسوحات الجوية التي تنفذها المبادرة بعد محطة الدوادمي ومحطة الباحة، حيث ستعمل في المنطقة أربع طائرات مجنحة تطير عبر علو منخفض محملة بأجهزة لقياس المغناطيسية والإشعاعية للمنطقة لمدة سبع ساعات يوميًا وعلى مدار الأسبوع.وأشار إلى أن هناك مشاريع أخرى ضمن مشاريع المبادرة بدأت بالعمل في الأرض كمشروع المسح الجيوكيميائي، انطلاقا من محافظة بيشة وهنالك ما هو قادم كمشروع الخرائط الجيولوجية تُنفذ جميعها بالتوازي، وسيتم الحصول من خلال هذه المشاريع على بيانات جيولوجية متنوعة بمواصفات دقيقة لغرض جذب المهتمين بالاستثمار التعديني، وإيجاد فرص تعدينية جديدة لما لها من أثر اقتصادي وتنموي ويعد قطاعا واعدا وحيويا في مستقبل الدولة بالإضافة إلى أن هذه البيانات ستخدم القطاعات الحكومية.// انتهى //18:52ت م0171