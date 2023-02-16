الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسافتتح وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى اليوم، أعمال "المؤتمر السنوي التاسع للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم"، الذي تنظمه الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم على مدى 3 أيام تحت رعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل بفندق فيرمونت الرياض.وشارك في المؤتمر عدد من المتخصصين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، وجمعيات محلية وخليجية وعربية، كما يضم البرنامج 18 ورشة عمل و23 جلسة علمية.ونوه الدكتور الأعمى في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الصحة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم وما توليه من اهتمام بالقطاع الصحي، مشيرا إلى دور وزارة الصحة وتعاونها مع القطاعات والجمعيات والهيئات الصحية الأخرى في المملكة.ولفت النظر إلى الدراسات العلمية التي كشفت وجود 140 نوعا من أمراض الروماتيزم، مؤكدا أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات لإتاحة الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي بين الاستشاريين والمختصين لمعرفة آخر ما توصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتيزم وعلاجها.من جانبها أكدت رئيس الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان الريس أن الجمعية أخذت على عاتقها مهمة البحث في مجال الروماتيزم لإثراء المعارف العلمية، والسعي لخدمة الإنسانية، واصفة دور وزارة الصحة بالحقيقي والفعال في الحفاظ على مستوى مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة، خاصة دورها البارز في دعم الأدلة السريرية لعلاج الأمراض المزمنة ومجاراة المستجدات كلها.من جهته عد رئيس المؤتمر السنوي التاسع للجمعية الدكتور فهيد العنزي المؤتمر حدثاً علمياً دولياً يحاكي أحدث التطورات في مجال أمراض الروماتيزم، كما أنه قد حظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (40) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين في مختلف البرامج العلمية.بعد ذلك قام وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية بجولة على المعرض المصاحب للمؤتمر اطلع خلاله على أجنحة الجهات المشاركة التي تعرض أحدث المستجدات في الأدوية البيولوجية والدقيقة للأمراض الروماتيزم وعددًا من الأبحاث في ذات المجال.// انتهى //18:56ت م0173