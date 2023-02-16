الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واستنطلق غداً بطولة المنطقة الجنوبية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية، وتستمر يومين على مسبح مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها خلال الفترة من 17-18 فبراير الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.ويشارك في البطولة 178 سباحًا من 13 ناديًا، ويقود البطولة تحكيميًا 21 حكمًا.وتأتي البطولة استمرارًا لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين، بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //18:56ت م0174