رياضي / بطولة أندية الأحساء والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة تنطلق غداً
الخميس 1444/7/25 هـ الموافق 2023/02/16 م واس
الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس
تنطلق غداً بطولة أندية الأحساء والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية، وتستمر على مدار يومين على مسبح مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء خلال الفترة من 17-18 فبراير الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.
ويشارك في البطولة 155 سباحًا من 6 أندية، فيما يقود البطولة تحكيميًا 21 حكمًا.
وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد؛ التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.
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19:10ت م
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