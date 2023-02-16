الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واستنطلق غداً بطولة أندية الأحساء والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية، وتستمر على مدار يومين على مسبح مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء خلال الفترة من 17-18 فبراير الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.ويشارك في البطولة 155 سباحًا من 6 أندية، فيما يقود البطولة تحكيميًا 21 حكمًا.وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد؛ التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //19:10ت م0176