الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسحقق الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع جائزة الاتحاد الدولي (IMMAF) لأفضل اتحاد في تدريب وتطوير المدربين لعام 2022م، وتسلم المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله الهزاع الجائزة من قبل مدير التطوير في الاتحاد الدولي لفنون القتال المتنوع اندرو مشانوف، وذلك على هامش بطولة العالم لفنون القتال المتنوع والمقامة حالياً في العاصمة الصربية بلغراد.يُذكر بأن الاتحاد أقام خلال العام 2022م، دورتين للمدربين من الجنسين واستفاد منها 56 مدربا ومدربة.الجدير بالذكر أن الاتحاد يسعى لتطوير المدربين والحكام واللاعبين من الجنسين، وذلك خلال إقامة الدورات والندوات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لفنون القتال المتنوع.// انتهى //19:12ت م0177