الرياض 25 رجب 1444هـ الموافق 16 فبراير 2023مبدأت اليوم، الجلسات العلمية والحوارية ضمن المؤتمر السنوي التاسع للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، بفندق فيرمونت الرياض.وتناولت جلسات المؤتمر، "أمراض الروماتيزم لدى الأطفال.. مراجعة سنوية"، واضطرابات الجهاز المناعي، وورشة عمل مصغرة حول "كيفية تفسير التقارير الجينية الجزيئية"، كذلك التهاب الأوعية الدموية في مرحلة الطفولة، والحالات الصعبة، وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي والتمثيل الغذائي، والتهاب الأوعية الدموية، والأشعة.وناقشت الجلسات برنامج "أمراض الروماتيزم لغير أخصائي الروماتيزم" متطرقة إلى نهج التهاب المفاصل الالتهابي، وآلام أسفل الظهر الالتهابية: الاكتشاف والإحالة، إضافة إلى تفسير الأجسام المضادة لغير أخصائي الروماتيزم، وتحديث في فيبروميالغيا، وفرط حمض يوريك الدم: متى تعالج، ومتى تشتبه في الذئبة الحمراء الجهازية، والجانب الهام من إدارة التهاب المفاصل الروماتويدي.// انتهى //19:12ت م0178