الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واستأهل 24 دراجاً و23 دراجة لجولة التأهيل لنصف نهائي بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية للرجال والسيدات من 2023 المقررة غداً في مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية ضمن إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وشارك في تصفيات البطولة 98 درّاجاً إضافة إلى 3 هواة ورياضيين مبتدئين يمثلون 23 دولة.وتقام البطولة على أرض الدرعية التاريخية، للمرة الأولى في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل الدرعية إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبيلييه في فرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقاً.ومن المقرر أن تختم منافسات البطولة بعد غدٍ السبت بإقامة جولات الإحماء للمبتدئين والنهائي للهواة والسيدات والرجال، وكذلك جولات النهائي للمبتدئين والهواة والسيدات والرجال، ويأتي ذلك ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري، وما يقدمه المهرجان من أنشطة رياضية مختلفة.ويتيح موسم الدرعية 2022 للجمهور والزوار من داخل المملكة وخارجها حجز تذاكر بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية، من خلال الموقع الرسمي للموسم عبر الرابط:‏https://diriyahseason.sa/ar/events/diriyah-urban-festival.واختار الاتحاد الدولي للدراجات أن تكون أول مرحلة من مراحل الجولات العالمية لبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية لعام 2023 والمؤهلة أيضاً إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، من الدرعية التاريخية وللمرة الأولى في الشرق الأوسط ضمن فعاليات موسم الدرعية، لتطور السعودية السريع في استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية المختلفة، ولما يصاحبها من وهج ومتابعة إعلامية كبيرة كما حدث في العديد من الاستضافات.// انتهى //19:17ت م0179