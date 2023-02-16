الاحساء 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اختتمت اليوم فعاليات منتدى الأحساء 2023 الذي تُنظّمه غرفة الأحساء بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية في دورته السادسة، بعنوان "الأحساء اقتصاد المستقبل".وشارك في جلسات اليوم الثاني من المنتدى معالي نائب وزير المواد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ومعالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ومستشارين وخبراء ورؤساء ومدراء شركات.وانطلقت جلسات المنتدى في يومه الثاني بالجلسة الخامسة التي جاءت بعنوان "مستقبل الأحساء في ظل رؤية المملكة 2030م"، تلتها الجلسة السادسة بعنوان "السياحة.. وجهة واعدة"، تبعتها الجلسة السابعة بعنوان "أثر المحتوى المحلي في الأمن الغذائي وتدعيم سلاسل الإمداد" واختتمت الجلسات بالثامنة والأخيرة بعنوان "تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة".وفي ختام المنتدى صدر بيان تضمن توصية باعتماد الأحساء مركزًا للخدمات اللوجستية خصوصًا أنها تربط بين شرق وغرب المملكة ودول الخليج، لتصبح ضمن خطة المملكة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي، مُقدمًا شكره لمقام وزارة النقل والخدمات اللوجستية على اعلان مبادرة توسعة وتطوير مطار الأحساء الدولي، متطلعًا إلى المبادرات المُكمّلة الأخرى التي تعزّز تنافسية منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الأحساء والعديد من النقاط الأخرى .// انتهى //19:21ت م0180