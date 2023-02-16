الرباط 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بالرباط اليوم، وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة في السودان الدكتور نصر الدين أحمد محمد خالد، وناقش معه مستجدات التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وخلال اللقاء، أشار الدكتور المالك إلى أن الإيسيسكو نفذت العديد من البرامج والمشاريع في السودان خلال عام 2022، بالتعاون مع عدد من الجهات السودانية، موضحاً أن المنظمة على أتم الاستعداد لمزيد من التعاون مع الجهات السودانية في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج ومشاريع جديدة.من جانبه، أشاد المسؤول السوداني بأدوار الإيسيسكو لدعم دولها الأعضاء، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التعاون البناء مع المنظمة، خاصة في ظل احتياج السودان حالياً إلى مزيد من التركيز على بناء القدرات والتدريب في مجالات التربية والإعلام وصون التراث.// انتهى //19:38ت م0181