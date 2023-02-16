القاهرة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، بمبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الأفريقي هنا تيته، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة ال ٤٢ للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في تصريح له، أن اللقاء تناول قضايا السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، وفي مقدمتها الأوضاع في الصومال والسودان، بالإضافة إلى مناقشة قضية سد النهضة.// انتهى //19:41ت م0183