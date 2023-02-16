الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسعقدت ضمن الجلسات الحوارية لمنتدى "الابتكار الاجتماعي2023" بنسخته الثانية بالرياض, جلسة بعنوان "القيم في الابتكار الاجتماعي".وناقش المشاركون خلال الجلسة دور الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار الاجتماعي والتنمية المستدامة، إضافة إلى توافق "رؤية المملكة 2030" لتعزيز مجالات الابتكار وفق خطة واضحة طموحة لتحقيق المزيد من النجاحات، وأهداف التنمية المستدامة, المعتمدة من الأمم المتحدة، مؤكدين أهمية تركيز الباحثين والمؤسسات العلمية والبحثية على الأبحاث الخاصة بحل مشكلات المجتمع بطرق ابتكارية ومستدامة.وبعنوان "دعم الابتكار الاجتماعي في سياق رؤية 2030", تطرقت الجلسة إلى مشروع الخطة التطويرية لتلبية الاحتياجات التنموية (الخارطة الحرارية), والابتكار الاجتماعي البيئي - مبادرة السعودية الخضراء أنموذجًا, الابتكار الاجتماعي في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة, والإصلاح الهيكلي لمنظومة البحث والابتكار .وأكد المشاركون دور الابتكار الاجتماعي لخدمة ذوي الإعاقة وتلبية متطلباتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع من خلال توفير فرص لهم في مجال الابتكار الاجتماعي.// انتهى //19:55ت م0184