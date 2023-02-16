الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واستوج صاحبُ السموِّ الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة الفروسية للفعاليات، الفارس عبد الله الشربتلي بلقب الشوط الثاني "جولتين في جولة" بارتفاع 1.40 متر، اليوم في افتتاح بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز والمقامة حالياً في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ونجح الشربتلي في خطف لقب الشوط بعد أن سجل زمنا وقدره 26.54 ثانية، فيما حلت ثانياً الفارسة التايلاندية جاناكا بورن بزمن وقدره 29.05 ثانية، وجاء الفارس ناصر الشواف ثالثاً بزمن وقدره 29.41 ثانية.كما توج سمو الأمير عبد الله بن فهد ، الفارس عبد الله إبراهيم بلقب الشوط الأول "ضد الزمن" بعد أن نجح في خطف لقب الشوط إضافة لكسره الزمن المسجل باسم الفارس الأولمبي عبد الله الشربتلي والبالغ 49.38 ثانية بارتفاع 1.35 متر، حيث سجل زمن وقدره 48.06 ثانية، وجاء في المركز الثالث الفارس بدر الفرد بزمن وقدره 49.50 ثانية.وانطلقت البطولة اليوم الخميس على أن تستمر حتى بعد غدٍ السبت، وتعدُّ أول بطولة قفز حواجز تقام في السعودية في ميدان مغلق، وشارك فيها 81 فارسًا وفارسةً من المملكة والأردن والجزائر والنرويج وإيطاليا والبحرين وتايلاند ولبنان.وتأتي إقامة هذه البطولة ضمن مساعي الاتحاد السعودي للفروسية لاختبار الجاهزية للحدث الأكبر المتمثل باستضافة الرياض بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، حيث تعدُّ الاستضافة هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط.وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد اختار في الـ 17 من نوفمبر عام 2019م، المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024م، حيث يأتي هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا على ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات مكنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.// انتهى //20:19ت م0191