الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، أنّ رياضة ركوب الدراجات بجميع أنواعها من الرياضات المحببة لطلاب وطالبات التعليم العام، وأنها من أكثر الرياضات انتشاراً بينهم ومن الرياضات المدرجة في البطولات المدرسية.وقال حول استضافة المملكة الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 على "أرينا مركز النخبة الرياضي" في الدرعية التاريخية : "من الجميل والرائع تنوع إقامة الرياضات الكبيرة واستضافتها وتسليط الضوء الإعلامي عليها ومن بينها الدراجات الاستعراضية لما فيه مصلحة للطالب أولاً وللنشاط الرياضي البدني في المدارس".وأكد أن رياضة الدراجات تمثل أهمية كبيرة على المستوى الصحي، والرياضي، ويرفع كفاءة الطالب بشكل عام، أيضاً رياضة الدراجات وانتشارها تساعد إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والطالبات، مثمناً لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية استضافتها ودعمها إقامة مثل هذه البطولات والإسهام في انتشارها لما فيها من فوائد رياضية، واجتماعية، وطبية.// انتهى //20:41ت م0195