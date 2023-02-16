بريدة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية اليوم بمنطقة القصيم حفل العشرين لموسم 1444هـ، بحضور جمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.وتكون الحفل من 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول: إنتاج محلي مفتوح الدرجات (أفراس) على مسافة 1600 م حققته الفرس شفلونه للمالك رامي البديوي.الشوط الثاني: إنتاج محلي مفتوح الدرجات على مسافة 1600 م حققه الجواد دايان لأسطبل الحسام.الشوط الثالث: إنتاج محلي مفتوح الدرجات على مسافة 1600م حققه الجواد متنمر للمالك ناصر الدرع.الشوط الرابع: إنتاج محلي خيل المبتدئة على مسافة 1800م حققه الجواد يقول للمالك منصور المنصور.الشوط الخامس: إنتاج محلي على مسافة 1800م حققه الجواد سلطان نجد للمالك علي الحبابي.الشوط السادس: إنتاج محلي مفتوح الدرجات حققه الجواد بدر الحسام لأسطبل الحسام، الشوط السابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات على مسافة 200م حققته الفرس مرتقبة لأسطبل الحسام.وفي نهاية الحفل توّج مدير اللجان الفنية كأس الحفل العشرين لمالك الفرس مرتقبة.// انتهى //21:03ت م0198