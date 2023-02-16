جيزان 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة مشغولة بغير السعوديين على رتبة "معيد، ومحاضر، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ" ، وترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة عن طريق التعاقد.وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق، أن موعد التقديم سيبدأ بتاريخ 1444/08/06هـ ولغاية 1444/08/19هـ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة -بوابة التوظيف- على الرابط: https://rpsr.jazanu.edu.sa/hr/Announcements.aspxوبيّن أنه على المتقدمين الالتزام بالشروط العامة، والشروط الخاصة بكل رتبة، والضوابط الواردة في الإعلان، والاطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة،وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم، مؤكدا أهميّة أن يتضمن الطلب المقدم كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.وأشار المتحدث الرسمي للجامعة إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني عن واقع المعلومات على الوثائق الرسمية، كما لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة أكاديمية، حيث سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط الموضحة، لافتا إلى أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً.// انتهى //21:35ت م0201