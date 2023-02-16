الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة العدالة وضيفه الطائي في إطار الجولة الـ 17 من منافسات دوري روشن السعودي والتي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.سجل العدالة أولاً عند طريق اللاعب جونزاليس عند الدقيقة 59، وعند الدقيقة 68 أضاف اللاعب أنتونسن الهدف الثاني، فيما سجل للطائي الهدف الأول اللاعب موسونا عند الدقيقة 63، وأضاف اللاعب مختار علي الهدف الثاني عند الدقيقة 65.وبهذه النتيجة رفع العدالة رصيده للنقطة العاشرة في المركز الـ 15، فيما رفع الطائي رصيده النقطي لـ 22 نقطة في المركز الـ 8.// انتهى //21:35ت م0202