رابغ 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي تأتي تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري.وتعد هذه النسخة الرابعة على التوالي التي يستضيفها ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، حيث تشهد البطولة مشاركة 120 لاعبة من نخبة الأسماء والمواهب البارزة من مختلف دول العالم، يتنافسن على هذا الحدث العالمي بمجموع جوائز تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.وتأتي بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة كثالث البطولات في روزنامة عام 2023 للجولة الأوروبية للسيدات، حيث يتساوى مجموع جوائزها المالية مع مجموع جوائز بطولة السعودية الدولية للرجال، والتي اختتمت الأسبوع الماضي بفوز المكسيكي أبراهام آنسر، وهو الأمر الذي رحبّ به مجتمع الجولف العالمي، ووجد دعمًا كبيرًا من أسماء لامعة في جولف الرجال.// انتهى //21:54ت م0208