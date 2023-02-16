أديس أبابا 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" ناردوس بيكيل، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ ٤٢ للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا.وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتفعيلها، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في عملية الربط القاري في أفريقيا.//انتهى//21:59ت م0209