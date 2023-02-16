تعز 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 297 كرتوناً من المواد الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية المخا بمحافظة تعز، استفاد منها 693 فرداً بواقع 99 أسرة.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.// انتهى //22:37ت م0213