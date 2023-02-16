باريس 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم، معالي وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي برونو لومير.وناقش الجانبان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .جاء ذلك خلال زيارة معاليه لجمهورية فرنسا لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.// انتهى //22:58ت م0216