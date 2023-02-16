الرباط 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمنظمة الدولية للهجرة اليوم، اتفاقية تعاون في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع والأنشطة المشتركة لحماية وبناء قدرات المهاجرين، وضمان حقوقهم في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وقع الاتفاقية كلً من نائب المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبدالإله بن عرفة، ونائبة المدير العام للعمليات بالمنظمة الدولية للهجرة أوغوتشي دانيلز.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين المنظمتين في المجالات المتعلقة بالمهاجرين من صحة وتعليم وثقافة وعلوم وابتكار وبيئة وتغيرات مناخية، وتسهيل إدماجهم وبناء قدراتهم وتأهيلهم وتعزيز فرصهم في سوق العمل، وتبادل المعلومات والخبرات والوثائق المتعلقة بمبادرات المنظمتين وبرامجهما.//انتهى//23:00ت م0219