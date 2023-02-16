الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأكد حامل لقب بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية الياباني لي ناكامورا أنه يسعى كبطل للعالم في استعراض مهاراته والتأهل لأولمبياد باريس 2024 من بطولة كأس العالم المقامة حالياً في الدرعية ضمن الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مبدياً سعادته بالحضور المميز لأبطال هذه الرياضة والعائلات والجمهور من جميع عشاق الرياضات الاستعراضية للفعاليات المصاحبة للبطولة في مهرجان الدرعية الحضري.ولفت البطل الياباني الانتباه إلى أن مسؤوليته الكبيرة تجاه الدفاع عن لقبه، لن تمنعه من الاستمتاع بالبطولة والمحافظة على لقبه، منوهاً بالمتسابقين الجيدين المشاركين من عدة دول، مثل البطل الأولمبي الأسترالي لوجان مارتن أحد أبرز المشاركين، وصاحب العديد من الإنجازات والألقاب الدولية.وعن استعداداته للبطولة، أوضح ناكامورا أنه يتدرب غالباً 6 أيام بالأسبوع، والـ 4 أيام الماضية تدرب فيها بشكل مكثف منذ وصوله إلى الدرعية، ومتحمس لاستعراض مواهبه وقدراته أمام الجمهور السعودي.يذكر أن استضافة موسم الدرعية 2022 للبطولة يأتي في إطار تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية لاحتضان الفعاليات والبطولات العالمية، وتشجيع أبناء وبنات الوطن على ممارسة هذه الرياضة، من خلال تنمية مواهبهم وتمكينهم من الاحتكاك بالخبرات العالمية، وكذلك بناء جيل رياضي محترف ينافس إقليمياً وعالمياً، وتعزيز الفرص والبيئة الجاذبتين للفعاليات والاستثمار في القطاع الرياضي، وتحقيق التميز محلياً وعالمياً، إضافة إلى رفع مستوى الحضور والتمثيل السعودي في الساحة الرياضية الدولية.// انتهى //23:04ت م0220