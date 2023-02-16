الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واستواصلت اليوم المنافسات الحاسمة لتصفيات بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 للسيدات والرجال، التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بمشاركة ما يزيد عن 80 درّاجاً ودرّاجة يمثلون 23 دولة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري التابع لموسم الدرعية 2022.وشارك في منافسات البطولة صباح اليوم على حلبة "أرينا" في مركز النخبة الرياضي بالدرعية التاريخية 10 فرق عالمية، وتأهل إلى الدور نصف النهائي 24 درّاجاً يمثلون عددا من دول العالم منهم ماركوس كريستوفر، جاستن دويل، كيران ريلي، لوجان مارتن، ريمو ناكامورا (حامل اللقب)، واللاعب ديكلان بروكس.وشهدت منافسات الفرق حضوراً مميزاً من العائلات والجمهور من جميع الأعمار من عشاق الرياضات الاستعراضية، الذين امتلأت بهم مدرجات حلبة "أرينا" منذ وقتٍ مبكر؛ للاستمتاع بعروض الدراجين العالميين المشاركين، إلى جانب عيش تجارب فريدة قدمت في مختلف الأنشطة المصاحبة للبطولة، التي اشتملت على فعاليات رياضية استعراضية، بإشراف مجموعة من الأبطال المؤهلين عالمياً في الرياضات الحضرية كالتزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، والسكوتر والدراجات الجبلية، والباركور.وتستكمل غداً جولات التأهل للمبتدئين والهواة، وجولات الإحماء والتأهل لنصف النهائي للسيدات والرجال، فيما ستُختم المنافسات السبت المقبل بإقامة جولات الإحماء للمبتدئين والنهائي للهواة والسيدات والرجال، وكذلك جولات النهائي للمبتدئين والهواة والسيدات والرجال.// انتهى //23:08ت م0222