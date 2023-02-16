الأحساء 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسعقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم جلسة حوارية مع طلاب جامعة الملك فيصل، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وذلك بمقر الجامعة بالأحساء.وقدم معاليه في الجلسة رؤية واستراتيجية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وما تتضمنه من فرص متاحة للاستثمار في الكوادر الوطنية، وتطويرها.واطلع معالي الوزير خلال زيارته للجامعة على معرض المنتجات البحثية الاقتصادية، ومركز التميّز البحثي في النخيل والتمور.فيما قدم معالي رئيس الجامعة عرضاً بعنوان: جامعة الملك فيصل هوية مؤسسية وإسهامات وطنية، منوهاً بجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومبادراتها الوطنية النوعية التي تهدف لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وسعيها إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.وأكد معاليه حرص جامعة الملك فيصل إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمساهمة في تحقيق استراتيجياتها، ودعم مبادراتها الوطنية في مجال الصناعة والتعدين، مثمناً دور الوزارة ودعمها لمشروع الجامعة الابتكاري واحة الأحساء للابتكار، وما قدمته خلال المنتدى الاقتصادي للأحساء من رؤى ومبادرات مستقبلية واعدة لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء–حفظهما الله-.// انتهى //23:22ت م0223