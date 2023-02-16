الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسنفذت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية ورشة تدريبية للمختصين عن العمل التطوعي لوكالات وإدارات ديوان الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان "صناعة المبادرات وعكسها على الفرص التطوعية واستخدام المنصة الوطنية للعمل التطوعي".وتهدف الورشة، التي أقيمت بحضور عدد من منسوبي ديوان وزارة الداخلية وإمارة منطقة الباحة وقطاعات المديرية العامة للدفاع المدني والأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للخدمات الطبية، إلى بناء مبادرات صحيحة أولية ومعرفة أنواعها وطريقة عكسها على عمل الجهة والفرق بينها وبين الفرصة التطوعية والتدريب على آليه إنشاء الفرص التطوعية.// انتهى //23:34ت م0224