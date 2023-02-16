الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واستغلب فريق الاتحاد على مستضيفه الاتفاق 3 - 0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.وسجل للاتحاد أولاً اللاعب هيلدر كوستا عند الدقيقة 19، وعند الدقيقة 59 أضاف اللاعب رومارينهو الهدف الثاني، واختتم اللاعب هارون كامارا ثلاثية فريقه بتسجيله للهدف الثالث عند الدقيقة 67.وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده لـ 40 نقطة في صدارة الدوري مؤقتاً، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز الـ 10.// انتهى //23:37ت م0225