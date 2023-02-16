واشنطن 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسدشنت مبادرة إثراء فلوريدا التي ينظمها النادي الطلابي السعودي في جامعة فلوريدا باكورة لقاءاتها العلمية في نسختها الرابعة أمس في الحرم الجامعي.وتضمن اللقاء عرضاً قدمه طالب الدكتوراة في كلية الطب عبدالكريم محمد الفايز عن الصحة العامة وأهمية التحاليل المخبرية الروتينية، مستعرضاً أنواع الفحوصات: الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وفوائد التبرع بالدم.يذكر أن النسخ الثلاثة السابقة شملت 18 لقاء شمل عدداً من الموضوعات العلمية في عدد من التخصصات التي قدمها الطلبة السعوديون في مرحلة الدراسات العليا بالجامعة، تطرقوا من خلالها لمجالات كثيرة، من أبرزها: لغات البرمجة، القانون، الاقتصاد، الطاقة النظيفة، الفنون البصرية، التربية، الحياة الفطرية، رحلة الابتعاث، وغيرها الكثير.//انتهى//23:42ت م0226