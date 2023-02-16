الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسيسعى وصيف بطل كأس العالم للدراجات الاستعراضية عام 2022 الدراج الفرنسي أنتوني جيانجيان من خلال حضوره للدرعية للمشاركة في النسخة الحالية من البطولة لتحقيق المركز الأول وذهبية البطولة والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.وقال الدراج الفرنسي صاحب الـ 24 عاما قبل يوم من جولات التأهيل للنصف النهائي: "دائما هدفي الرئيس التألق في كل مرحلة وجمع أكبر عدد من النقاط ابتداءً من المرحلة الأولى في السعودية، ولابد من الاستمرار على نفس المسار كما فعلت في نسخة بطولة عام 2022".وأضاف: "تدربت مع فريقي بشكل جيد خلال الشهرين الماضيين، وحضرت في الدرعية لخوض الجولة الأولى بحماس كبير، الأرينا في الدرعية التاريخية جميلة وتفاصيلها شيقة وصعبة، المنافسون هنا أقوياء، وبعد اعتماد البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية أصبحت هدفًا رئيسًا والجميع يرغب في المنافسة والتأهل".ويضم الفريق الفرنسي الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة أمم أوروبا للدرجات الاستعراضية الأخيرة كل من كيفن فابريج، ماكسيم برينغر، لوكا برتراند، وإستفان كايليت، إذ أوضح أنتوني جيانجيان أنهم جميعاً لهم هدف مشترك من خلال المشاركة في المرحلة الأولى وفي البطولة بشكل عام، وقال: "هدفنا تأكيد تفوقنا والمشاركة في أولمبياد 2024، وهذه هي الكلمة الأساسية لموسم 2023، نحن لا نعتمد على رياضي واحد فقط، بل الفريق بأكمله".وأبدى الكوستاريكي كينيث تينسيو المشارك في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية أن اختيار الدرعية لتكون نقطة البداية في جولات البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس اختيار موفق.وقال: "الأجواء في السعودية خلال شهر فبراير جميلة جداً، درجة الحرارة في هذه الأوقات لا تزيد عن 23 درجة مئوية".وأضاف "الموقع هنا مميز، ومركز النخبة الرياضي موقع جميل وكامل الخدمات متوفرة، أيضا "الأرينا" رائعة وتجربة جديدة وتسهم في الإعداد بشكل كبير للمراحل الخمس المقبلة".// انتهى //23:52ت م0229