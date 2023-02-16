الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأنهى المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في بطولة مصر الدولية السابعة للتايكوندو، والتي أقيمت في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، خلال الفترة من 12- 16 فبراير الجاري بحصوله على خمس ميداليات منها 3 فضيات عن طريق اللاعبة دنيا أبو طالب وزن 53، واللاعب علي المبروك وزن 87 واللاعب عبدالرحمن الشهراني وزن 51 لدرجة الشباب، وميداليتان برونزيتان عن طريق الثنائي رياض الظافري وزن 58 واللاعب أحمد المولد وزن 80.وتوج الفائزين وزير الرياضة المصري الدكتور مصطفى مدبولي.// انتهى //00:05ت م0002