الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واستعد بطولة قفز السعودية لفئتي الـ 4 و الـ 5 نجوم والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، إحدى محطات البطولات العربية "الدوري العربي في الشرق الأوسط"، التي تؤهل نقاطها إلى بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض عام 2024 عن المجموعة الإقليمية السابعة، حيث يحرص الفرسان السعوديون وغيرهم في المشاركة فيها خاصة أنها إحدى البطولات التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية "FEI".وتستضيف المملكة في شهر أبريل عام 2024 الحدث الأكبر باستضافة الرياض لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، حيث تعدُّ الاستضافة الأولى على مستوى الشرق الأوسط.ومن المنتظر إقامة قفز السعودية في نسختها الثالثة في شهر ديسمبر المقبل بمقر قفز السعودية بالجنادرية، حيث سيتم لاحقاً الإعلان عنها.وتشهد قفز السعودية إقامة 24 شوطًا على مدار أسبوعين، حيث تقام في الأسبوع الأول أشواط لفئة النجمة الواحدة ولفئة الأربع نجوم، فيما تقام في الأسبوع الثاني أشواط لفئة النجمة الواحدة ولفئة الخمس نجوم، ويتخللها أشواط تأهيلية لكأس العالم.// انتهى //01:24ت م0007