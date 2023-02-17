الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسشدد رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية علي السهلي على أن البطولات الدولية التي تستضيفها المملكة تنال استحسان ممثلي الاتحاد الدولي للفروسية FEI بسبب تطبيق المعايير العالمية بالإضافة الى مستوى التنظيم المميز.وقال: "نعمل في الاتحاد السعودي للفروسية وفق وفق خطة استراتيجية تحت متابعة وإشراف سمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وهذا ما نراه الآن، أقرب مثال على ذلك تأهل المنتخب السعودي للفروسية لنهائيات كأس الأمم في برشلونة فيما يتعلق برياضة قفز الحواجز، أيضاً تأهلنا لكأس العالم في التقاط الأوتاد ورماية السهام من على ظهر الخيل ولله الحمد، وذلك خلال الشهرين الماضية، هذا ما يعطي مؤشرًا بأن الاتحاد يسير وفق الاستراتيجية المعتمدة".وأضاف "استطعنا بحمد الله تحقيق بعض من أهدافنا قبل وهذا نتيجة من دعم القيادة الرشيدة أيدها الذي نتج عنها دعم لكافة المنتخبات الوطنية وكافة التجهيزات إضافة إلى الاستضافات".وتابع: "بطولة الرياض الدولية الحالية تأتي ضمن مساعي الاتحاد للوقوف على الاستعدادات لكأس العالم لقفز الحواجز والترويض التي نستضيفها هنا في أبريل عام 2024، حيث تعد أول بطولة تقام في المملكة داخل صالة مغلقة، وأصبح لدى الفرسان العديد من الخبرات من خلال مشاركاتهم في البطولات واحتكاكهم مع نخبة فرسان العالم التي ينظمها الاتحاد، وهذه تعد أحد المكتسبات الكبيرة".// انتهى //02:38ت م0008