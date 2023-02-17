الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأبدى الكوستاريكي كينيث تينسيو المشارك في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية أن اختيار الدرعية لتكون نقطة البداية في جولات البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس اختيار موفق.وقال: "الأجواء في السعودية خلال شهر فبراير جميلة جداً، درجة الحرارة في هذه الأوقات لا تزيد عن 23 درجة مئوية".وأضاف "الموقع هنا مميز، ومركز النخبة الرياضي موقع جميل وكامل الخدمات متوفرة، أيضا "الأرينا" رائعة وتجربة جديدة وتساهم في الإعداد بشكل كبير للمراحل الخمس المقبلة، وهي زيارتي الأولى للسعودية، وانا مستمع بالإقامة، وخاصة أن الشعب السعودي رائع".// انتهى //03:01ت م0009