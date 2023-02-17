الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأكد الفارس محمد الحميدان أن إقامة بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز في صالة مغلقة لن يكون فقط استعداد للاتحاد السعودي للفروسية لاختبار الجاهزية للحدث الأكبر المتمثل باستضافة المملكة لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في شهر أبريل من عام 2024.وقال: "من أهم فوائد إقامة هذه البطولة حالياً هو اختبار الفرسان لأنفسهم وجيادهم أيضاً، كون الميدان في الصالات المغلقة أصغر مساحة من الميادين المفتوحة، ومساحة حركة الجياد هناك أوسع من هنا خاصة خلال عملية قفز الحواجز، لذلك ستكون فائدة فرسان وفارسات المملكة وحتى مدربيهم أكبر حتى لو لم يشاركوا، فمجرد تواجدهم ومشاهدتهم لأشواط البطولة سيمنحهم خبرة".وأبدى الحميدان سعادته الكبيرة باستضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في السعودية، وقال "بحمد الله السعودية اليوم من أنجح دول العالم في استضافة الأحداث الكبرى والشواهد كبيرة وعديدة في كل الرياضات، استضافة مثل هذا الحدث يساهم بشكل أكبر في تطور رياضة قفز الحواجز، فشكراً للاتحاد على هذه الخطوة الكبيرة ولإتاحتهم الفرصة لنا بالمشاركة في بطولة الرياض الدولية، وأتمنى تواجد فرسان سعوديين في كأس العالم لقفز الحواجز والترويض وتحقيقهم نتائج طيبة ومراكز متقدمة".من جانبه أكد الألماني فولكر وولف "أحد منظمي بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز" أن فريق العمل السعوديين خاصة في البطولة رائع جداً، ومتحمس ومتابع بشكل يومي من أجل نجاح البطولة الحالية وقبل استضافة المملكة ولأول مرة في السعودية ومنطقة الشرق الأول الحدث الأكبر المتمثل باستضافة المملكة لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في أبريل عام 2024.وقال: "يريدون الاستفادة من عامل الوقت للإعداد الكبير للبطولة الكبيرة، جهدهم كبير، وأتوقع نجاح كبير للبطولة المقبلة".وأوضح الألماني أنه سبق وأن زار السعودية العام الماضي لأول مرة في شهر أغسطس للبدء في تحضيرات بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024.ويعمل فولكر وولف في تنظيم مسابقات الفروسية منذ 30 عامًا، حيث عمل في تنظيم العديد من البطولات العالمية في هامبورغ وكوالالمبور.// انتهى //03:13ت م0010