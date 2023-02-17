سيدني 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واساعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ في بيان صادر عن مكتبها ان الحكومة الاسترالية سترسل فريق مكون من 25 خبيرًا في الكوارث الطبيعية إلى نيوزيلندا للمساعدة في جهود الاستجابة والتعافي في أعقاب إعصار "غابرييل" الاستوائي.وقالت وونغ إنه سيتم نشر الفريق الاسترالي في المناطق الإقليمية لنيوزيلندا خلال الـ 24 ساعة القادمة لمساعدة أطقم الطوارئ المحلية.وأعلنت نيوزيلندا حالة الطوارئ بعد الفيضانات المدمرة في الجزيرة الشمالية والتي أودت بحياة خمسة أشخاص وتسببت في انهيارات أرضية واسعة النطاق.// انتهى //04:09ت م0012