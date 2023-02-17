كانبيرا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسعقد اليوم في العاصمة الاسترالية كانبيرا المنتدى الوزاري التاسع والعشرين لأستراليا وبابوا غينيا الجديدة برئاسة وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ ونظيرها وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة جاستن تكاتشينكو .جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية والبشرية.// انتهى //07:35ت م0016