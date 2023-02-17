سياسي / انعقاد المنتدى الوزاري التاسع والعشرين لأستراليا وبابوا غينيا الجديدة
الجمعة 1444/7/26 هـ الموافق 2023/02/17 م واس
كانبيرا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس
عقد اليوم في العاصمة الاسترالية كانبيرا المنتدى الوزاري التاسع والعشرين لأستراليا وبابوا غينيا الجديدة برئاسة وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ ونظيرها وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة جاستن تكاتشينكو .
جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية والبشرية.
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07:35ت م
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