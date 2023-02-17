القاهرة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.واهتمت بتوجيه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات وبخاصة الصناعة، والعمل على توفير الأراضي الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات أو التوسع في القائمة منها.ونشرت صحف الجمعة تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على موقف بلاده الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الـدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وعرجت صحف القاهرة على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لدعم جهود إغاثة منكوبي الزلزال في سوريا، فيما تعهدت نحو 40 دولة بدعم إنعاش المناطق التي تضررت من الزلزال جنوبي تركيا.// انتهى //09:02ت م0017