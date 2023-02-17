إسلام آباد 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى تركيا لإبداء التضامن مع الشعب التركي، والتفاعل مع فرق البحث والإنقاذ الباكستانية المنتشرة في المناطق المتضررة من الزلزال.وأخبرت عن إرسال باكستان دفعة أخرى من المواد الإغاثية إلى سوريا لدعم المتضررين من الزلزال.وسلطت الضوء على القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة الباكستانية لمعالجة الوضع الاقتصادي واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.وتطرقت إلى تكثيف أجهزة الأمن الباكستانية عمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية للسيطرة على موجة الإرهاب الداخلي.وعرجت على مقتل ثمانية مسلحين جراء اشتباكات شرسة دارت بين مجموعتين مسلحتين من عناصر حركة طالبان باكستان المحظورة.وتناولت صحف إسلام آباد دعوة الأمم المتحدة إلى جمع مليار دولار لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا، وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 42 ألفاً.// انتهى //10:47ت م0020