الرباط 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالمباحثات التي أجراها رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو باسو، مبرزة أن المباحثات تناولت أوجه التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي والمشاريع المستقبلية بين الطرفين.وسلطت الضوء على مواصلة المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أعمال دورته العادية الـ 42 بأديس أبابا أمس، تحضيراً لقمة الاتحاد الأفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير الجاري.وأخبرت صحف الجمعة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الاثنين المقبل، جلسة يطالب فيها إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل فوري.وتابعت الأوضاع الصعبة في تركيا وسوريا بعد 11 يوماً على وقوع الزلزال المدمر، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا قاربت 42 ألف قتيل، وسط تلاشي الآمال في العثور على مزيد من الناجين من هذه الكارثة.وتطرقت صحف الرباط إلى الجولة التي بدأها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والتي تشمل ألمانيا وتركيا واليونان لبحث عدد من القضايا الدولية الراهنة.// انتهى //10:49ت م0021