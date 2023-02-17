القدس المحتلة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية، ومداهمة عدة منازل، كما هاجمت الزوارق الإسرائيلية مراكب الصيادين قبالة شواطئ قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.في سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون لليوم الرابع على التوالي خطواتهم النضالية، الرافضة لإجراءات الاحتلال القمعية بحقهم، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية.// انتهى //11:11ت م0022