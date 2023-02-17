القدس المحتلة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم معارضة الإدارة الأمريكية للخطط الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإعلان الصريح من البيت الأبيض بذلك، ودعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ألمانيا والاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر وجاد وفعّال، من أجل حماية حل الدولتين، في وجه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وقيام الاحتلال الإسرائيلي بمحو حدود عام 1967، والاستمرار في سياسة الضم.وسلطت الضوء على توزيع أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى الوقف "الفوري للأنشطة الاستيطانية" الإسرائيلية، قبل اجتماع سيعقده المجلس الاثنين المقبل حول الوضع في فلسطين.وأخبرت صحف الجمعة عن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الهدم، والاعتقالات في الضفة الغربية، وتسليم إخطارات بالهدم لبنايات سكنية في العيسوية بالقدس، وتصعيدها المستمر بحق الأسرى الفلسطينيين بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، ورد الأسرى بخطوات نضالية متنوعة من أجل إجبار الاحتلال على التراجع عن عقوباته الجماعية بحقهم.وتطرقت الصحف الفلسطينية لإعلان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة في سوريا، أنهى مهمته الإغاثية الإنسانية، التي استمرت لمدة ثمانية أيام، لإغاثة الأسر المنكوبة، نتيجة الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا، وأسفرت عن عشرات آلاف الضحايا والمشردين، ومن بينهم أكثر من 100 فلسطيني، لقوا حتفهم في تلك الزلازل.// انتهى //11:12ت م0023