أديس أبابا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ ٤٢ للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الإفريقي المشترك لدفع جهود تحقيق السلم والأمن في القارة، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:06ت م0024