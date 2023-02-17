ميونخ 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس وزراء دولة فلسطين السيد محمد إبراهيم إشتية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة مخرجات الاجتماع الذي جمع سموه ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بروكسل بشأن مناقشة سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //15:02ت م0031