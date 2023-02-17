الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023ميشهد المعرض المصاحب المقام على هامش المؤتمر التاسع للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تحت شعار "التحديات والتطور العلمي في علاج الأمراض الروماتيزمية"، حضوراً لافتاً لزوار المؤتمر.ويشارك في معرض الروماتيزم عدد من الجهات غير الربحية، والشركات الخاصة بطب وأدوية الروماتيزم، يعرضون من خلاله أحدث المستجدات في الأدوية البيولوجية والدقيقة للأمراض الروماتيزم وعددًا من الأبحاث في ذات المجال.ويشارك في المعرض المقام على مدار ثلاثة أيام، الرابطة العربية لأمراض الروماتيزم التي تقدم 31 مبادرة أبرزها "برنامج قادر" القائمة على تغيير المفاصل والركب والورك، وكذلك البرنامج الدوائي "مساندة"، إضافة إلى مشاركة جمعية هشاشة العظام، والجمعية الخيرية لأمراض الروماتيزم، كما تضمن المعرض أبحاث سريرية لمدينة الملك عبدالله الطبية، وجامعة الملك عبدالعزيز في مجال مرض الروماتيزم والذئبة الحمراء.وأكدت رئيسة الرابط العربية لأمراض الروماتيزم الدكتورة فاطمة بوطيبان لـ"وكالة الأنباء السعودية"، أن الرابطة تدعم المؤتمرات المنعقدة من قبل الجمعيات الوطنية كافة، مبينة أن المؤتمر يهدف إلى نشر آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجال الروماتيزم، من حيث التشخيص أو العلاجات وزيادة التعليم المستمر للأطباء والمتخصصين، خاصة أن المؤتمر يضم أكثر من 200 متحدث ومتحدثة، وعددًا من ورش العمل العلمية.//انتهى//15:59ت م0040