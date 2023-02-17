عمّان 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة بلغت 2.03%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2670.7 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 10.3 ملايين دينار أردني مقارنة مع 10.4 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 0.9%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 51.7 مليون دينار أردني، مقارنة مع 52.1 مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 25.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 20978 صفقة.// انتهى //16:03ت م0041