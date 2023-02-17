المدينة المنورة 26 رجب 1444هـ الموافق 17 فبراير 2023م واسأدى أكثر من 290 ألف مصل من المواطنين والمقيمين والمعتمرين اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشريف في أجواء إيمانية خالصة ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة .وتقف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف من خلال خدماتها المتنوعة التي تقدمها للمصلين من المعتمرين والزوار على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد النبوي وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة وكراسي خاصة للمحتاجين لها واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تريح المصلين وتسهل عليهم أداء عبادتهم ، حيث بلغت الكمية المستخدمة من ماء زمزم في المسجد النبوي والساحات 170 طنا ، فيما بلغت عدد عبوات زمزم الموزعة 52000 عبوة و8900 عدد حافظات زمزم و1200 عدد نوافير الشرب .كما كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي برامج التطهير والتعقيم للمسجد النبوي وساحاته ومرافقه على مدار الساعة حيث بلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة 37500 لتر وبلغت كمية المعطرات 1800 لتر ، فيما بلغ عدد المعدات المستخدمة 575 معدة ، بالإضافة إلى تهيئة المسجد النبوي بالسجاد الفاخر البالغ 24 ألف سجاد إلى جانب توفير عربات لكبار السن التي بلغت 130.000 كرسي .// انتهى //16:05ت م0042