جيران 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم ، بطولة المملكة لرفع الأثقال لأندية فئة البراعم تحت 15 سنه بمشاركة أندية " الاتحاد ، والاهلي ، ووج ، والطرف ، والخويلدية ، والنور ، والترجي ، والعمران ، والوطن " وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بمنطقة جازان.وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بدر بن عياد المجنوني ، أن إقامة بطولة رفع الأثقال للبراعم التي تستمر لمدة يومين ، تأتي انطلاقاً من حرص إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال ، على نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين على مستوى المملكة ، من خلال إقامة بطولات البراعم سعيا لاكتشاف الرباعين الواعدين في اللعبة.//انتهى//16:07ت م0044