حلب 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مواد إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، شملت 10 أطنان و700 كيلوغرام من السلال الغذائية و100 حقيبة إيوائية و100 خيمة و200 بطانية ، استفاد منها 626 فردا بواقع 100 أسرة.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.//انتهى//16:07ت م0045