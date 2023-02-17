طريف 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأطلق مكتب التعليم بمحافظة طريف ‬, ممثلا بقسم التوجيه الطلابي أمس ، البرنامج التدريبي تنمية مهارات الوقاية والتدخل من المخدرات والمؤثرات العقلية "درع"ويهدف برنامج "درع" إلى تدريب الموجهين الطلابيّين لتنمية مهارات الوقاية، ورفع مستوى الوعي والإدراك حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والحماية الاستباقية للطلاب من الوقوع في المخدرات من خلال تنمية مهارات الوقاية لدى الموجه الطلابي وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب.// انتهى //16:14ت م0046