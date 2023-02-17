جنيف 26 رجب 1444 ه الموافق 17 فبراير 2023 م واسأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فرار 60 ألف صومالي معظمهم من النساء والأطفال إلى المنطقة الصومالية في إثيوبيا في الأسابيع القليلة الماضية ، هربا من الاشتباكات والعنف وانعدام الأمن في مدينة لاسكانود بمنطقة سول .وأضافت أن العائلات الصومالية استقرت موقتا في أكثر من 13 موقعا في بلدات بوك ، وجالهامور ، ودانوت ، ووراداسين في منطقة دولو في إثيوبيا، مشيرة إلى أن ألف صومالي يصلون يوميا إلى إثيوبيا عبر الحدود .وقالت المفوضية ، أنها تعمل على إنشاء مراكز استقبال موقتة لتقديم المساعدات الفورية المنقذة للحياة ، ومواد الاغاثة بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والأغطية ، لمساعدة عشرة آلاف أسرة في الأيام المقبلة .ودعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى توفير التمويل لمساعدة 42 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة .// انتهى //16:21ت م0047